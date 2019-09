"Per fermare Lukaku ci vogliono le banane". Licenziato in diretta tv

"Questo fa gol, trascina la squadra e nell’uno contro uno ti 'uccide': se gli sbatti contro, cadi per terra. O hai dieci banane da dargli da mangiare, oppure…" . È stata questa la frase razzista pronunciata da un opinionista di TopCalcio24, su Telelombardia, all'indirizzo di Romelu Lukaku.

Si tratta di Luciano Passirani, storico commentatore della rete locale, che in trasmissione stava tessendo le lodi dell'attaccante dell'Inter, prima di incappare nella più che sfortunata e infelice uscita: "Attualmente, io non vedo in Italia, in nessun'altra squadra, un giocatore come Lukaku: è uno dei più forti in circolazione, a me piace moltissimo. Come Zapata dell'Atalanta, ha qualcosa in più…" .

Ecco, subito l'emittente ha preso posizione e nel giro di brevissimo tempo ha "licenziato" il suo opinionista. Ci ha pensato in diretta tv il direttore Fabio Ravezzani: "Oggi pomeriggio è successo un fatto del tutto imprevedibile, non voluto, ma non per questo meno grave […] Un nostro opinionista ha sciaguratamente scelto un’immagine pessima che dà spazio a un'interpretazione razzista. Bene, visto che noi il razzismo lo combattiamo, non possiamo tollerare che una persona – anche involontariamente – si possa lasciare andare a un commento del genere" .