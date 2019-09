Fiat 500X sfoggia la sua anima "Sport"

Firenze Fiat 500X, il crossover compatto pensato e realizzato in Italia, a cinque anni dal lancio si ripresenta completamente rinnovato. Dopo le declinazioni Urban e Cross, che rispecchiano la sua doppia anima, quella più metropolitana/tecnologica, 500X, ideale per le avventure fuori città, ora scende in campo con una inedita versione Sport.

Le sue doti sportive le ha messe in mostra a Coverciano, al Centro «Luigi Ridolfi» della Federazione Italiana Gioco Calcio. Fiat 500X ha ancora più dinamismo, precisione, controllo e stile italiano, qualità che la esaltano e la propongono come valida alternativa alle compatte del segmento C dall'aspetto sportivo.

«Dal 2014, con oltre 500mila unità vendute, 500X è stabilmente nella top 10 in Europa ed è al primo posto nel suo segmento in Italia», ha ricordato Luca Napolitano, responsabile di Fca per la regione Emea dei marchi Fiat e Abarth.

Il crossover italiano si distingue, in questo allestimento, per le finiture in titanio degli specchietti retrovisori e di tutte le maniglie, pedaliera in alluminio, assetto ribassato (-13 mm rispetto alle versioni Urban e Cross); due colorazioni, una inedita «Rosso Passione« e uno speciale grigio opaco; a richiesta, pneumatici 225/40 su cerchi in lega da 19 pollici. Sotto il cofano si consiglia il motore Firefly turbo 1.3 da 150 cv di potenza (coppia di 270 Nm, sprint 0-100 km/h in 9,1) e cambio automatico a 6 rapporti con paddle al volante. Nell'allestimento interno l'eleganza della nuova 500X Sport si sublima nell'uso di materiali pregiati. Di gran classe è il rivestimento in pelle del volante con inserti in Alcantara e la cucitura a contrasto rossa.

Percorrendo le colline attorno a Fiesole le migliorie tecniche approntate dagli ingegneri del Lingotto si fanno sentire: sterzo sensibilmente ricalibrato a vantaggio di precisione e reattività, sospensioni con nuovi ammortizzatori ritarati e nuova valvola Fsd che ne elevano la tenuta di strada e il controllo. Secondo i dati forniti dalla Casa, questi miglioramenti diminuiscono del 26% il rischio di sottosterzo e del 17% quello di sovrasterzo.

Per salire a bordo di una 500X si parte da 20.500 euro, e con la proposta «Zero+Zero» di Fca Bank, bastano 189 euro al mese, con zero anticipo e zero interessi.