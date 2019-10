Fiat Panda Trussardi anche da indossare

Roberta Pasero

Milano E adesso Panda veste Trussardi. Sceglie un outfit glam & cool che valorizza il suo look Cross con un tocco fashion luxury per affrontare l'off road, ma anche urban chic per la sua vocazione di city-car.

«Fiat Panda è l'auto dei record che vanta 39 anni di successi con più di 7,5 milioni di unità, di cui 5 milioni ancora in circolazione: è l'auto più venduta in Italia da 6 anni, la city-car più venduta in Europa dal 2003», ricorda Olivier François, presidente di Fiat Brand Global. «È stata la prima city-car a 4 ruote motrici, il primo Suv urbano, la prima auto a scalare l'Everest e oggi, con Trussardi, diventa luxury, prima operazione di co-branding che coinvolge Fiat Panda e una casa di moda».

Una limited edition con livrea mat

color «Caffè Italiano» e dettagli neri lucidi a contrasto. E disponibile anche «Bianco Gelato», «Nero Cinema», «Grigio Maestro», in versione 1.2 da 69 cv, con i brillanti TwinAir Turbo 0.9 a benzina da 85 cv, a trazione anteriore e a trazione integrale, per evadere dalla città ed essere veramente pronti a tutto, tanto è iperconnessa e con variegate dotazioni tecnologiche.

Da guidare e da «indossare». All'interno, Panda Trussardi è un salotto impreziosito da dettagli sartoriali, con il Levriero che per la prima volta spodesta il logo Fiat dal volante e compare qui e là, sul cristallo della terza luce laterale, al centro dei cerchi in lega, sulle modanature laterali e sulla selleria, mentre il lettering Trussardi impreziosisce I tappetini e le cinture di sicurezza, protagoniste non soltanto della campagna di sensibilizzazione al loro utilizzo pure sui sedili posteriori #safewithstyle, ma anche di uno spot da guardare e non imitare. Perché le cinture griffate Panda diventano talmente cult da indurre la popstar Ava Max, considerata l'erede di lady Gaga, a volerle a ogni costo. Tanto da rompere il finestrino con il tacco di una scarpa, tagliare la cintura di sicurezza che da normale dotazione diventa un accessorio fashion da indossare.

«Trussardi è stato il primo brand italiano a portare la moda e le sfilate pret-à-porter al grande pubblico, nelle piazze. Vogliamo farlo anche con Panda, un'auto democratica e camaleontica, la più cool di Fiat che io guido dappertutto», dice Tomaso Trussardi, presidente e ad di Trussardi. «Per questo Panda adesso indossa Trussardi e si trasforma in un capo passe-partout, che ti fa sentire a proprio agio in ogni occasione e in tutte le location».