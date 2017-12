La fidanzata di Maxi Lopez festeggia troppo: un vicino chiama la polizia

Maxi Lopez non sta passando un ottimo momento all'Udinese. L'attaccante argentino, infatti, dopo essere stato considerato un titolare fisso da parte dell'ex tecnico Gigi Delneri, è un po' finito ai margini con il neo allenatore Massimo Oddo. Maxi Lopez, diverse volte, ha fatto parlare di sé più per quanto successo al di fuori del campo di gioco con la querelle con Mauro Icardi e Wanda Nara sempre viva e attuale.

Qualche giorno fa i tre hanno fatto sapere di aver instaurato una sorta di armistizio per il bene dei figli ma Maxi Lopez è stato, suo malgrado, ancora coinvolto in una notizia extracalcistica per "colpa" della sua fidanzata Daniela Christiansson. La ragazza, infatti, ha postato su Instagram un video in cui si cimenta in una danza scatenata con una amica subito dopo aver fatto uno shooting fotografico in un appartamento di Milano. Le due donne hanno alzato un po' troppo la musica e questo ha costretto un vicino di casa a chiamare le forze dell'ordine per il troppo frastuono. La Christiansson, sui social network, ha voluto sdrammatizzare l'accaduto: "La polizia non è stata così cattiva quando una bionda e una mora le hanno aperto la porta".