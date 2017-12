La Fifa fa tremare la Spagna: a rischio il Mondiale del 2018

La Spagna rischia di restare fuori, clamorosamente, dal Mondiale in Russia. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais, infatti, la Fifa starebbe minacciando di escludere gli iberici per via delle ingerenze del governo per quanto concerne l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio spagnola, indetta dopo lo scandalo che ha visto cinvolto Angel Maria Villar tratto in arrestato lo scorso 18 luglio con l'accusa di corruzione.

Secondo la ricostruzione fatta da El Pais, la Federcalcio spagnola avrebbe già ricevuto una lettera da parte della Fifa che spiegherebbe come tali ingerenze del governo potrebbero portare alla sospensione della RFEF come membro associato della Fifa e di conseguenza all'esclusione da tutte le competizioni e naturalmente anche dal Mondiale di Russia 2018. La Spagna, anche nel 2008, prima dell'Europeo rischiò l'esclusione per motivi analoghi ma poi partecipò e vinse la manifestazione battendo in finale la Germania. L'Italia resta vigile e può nutrire una piccola speranza, ma al momento sembra difficile che gli spagnoli vengano esclusi realmente dal Mondiale