Filippo Inzaghi è fidanzato: lei è Angela Robusti, ex miss Veneto

Il Venezia di Pippo Inzaghi si giocherà i playoff di Serie B per tentare di tornare in A dopo tanti anni dall'ultima volta. L'ex attaccante ed allenatore del Milan ha trovato la sua giusta dimensione in Laguna e dopo aver riportato nella categoria cadetta un club importante come quello veneto ora tenterà di riportarlo nella massima serie. Le cose sul rettangolo di gioco vanno dunque a gonfie vele, così come nella vita privata.

Inzaghi, infatti, scapolo d'oro sembra finalmente essersi fidanzato con la ex Miss Veneto e corteggiatrice di Uomini e Donne Angela Robusti. Lui 44 anni, lei 28, almeno sui social network sembrano aver messo nero su bianco la loro relazione. I due si starebbero frequentando con regolarità da qualche settimana con l'ex bomber di Milan e Juventus sempre pronto a tempestare la sua bacheca Instagram con tanti cuori. La Robusti ha anche citato Alda Merini: "L’amore è un mistero. Perché mai ci innamoriamo? È un grande furore che ci placa di tutti i nostri tormenti, è una grande pena che ci guarisce da tutte le guerre. L’innamorato è uno strano guerriero che sorride e vuole bene agli altri. L’innamorato fa sbocciare tutte le rose del mondo, ma gli altri le calpestano per un impulso improvviso di bruciante gelosia.”