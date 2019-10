Fiorentina, Commisso vuole il doppio colpo: Ibrahimovic e De Rossi nel mirino

Rocco Commisso ha entusiasmo da vendere e in questi mesi ha speso tanto sia in termini economici che di passione per la sua Fiorentina. L'imprenditore italo-americano ha avuto la giusta intuizione sull'acqusto a parametro zero di Franck Ribery, il campione 36enne che in carriera ha vestito le maglie di Marsiglia e Bayern Monaco con risultati fantastici. L'ex giocatore della nazionale transalpina ha stupito tutti a Firenze per il suo spirito di abnegazione ma non per la sua classe immensa che si è palesata in queste prime sette giornate di campionato con il gol al Milan a suggellare la sua voglia di essere ancora decisivo.

Secondo quanto riporta La Nazione, però, Commisso non si vuole fermare qui e a gennaio farà di tutto per portare alla corte di Vincenzo Montella altri due grandi giocatori a costo zero: il 36enne Daniele De Rossi e l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic che di anni ne ha 38 ma ha una grande voglia di continuare a stupire. L'ex capitano della Roma in estate era stato accostato ai viola ma poi scelse il Boca Juniors, ma l'idillio iniziale pare essere finito e in Argentina parlano di una risoluzione anticipata del contratto in scadenza a maggio: la Fiorentina lo riaccoglierebbe a braccia aperte a gennaio.

Ibrahimovic, invece, sarà libero dal suo vincolo contrattuale con i Los Angeles Galaxy il 1 gennaio del 2020 e la voglia di tornare in Italia lo stuzzica parecchio. Dopo le esperienze con le maglie di Juventus, Inter e Milan, il campione svedese potrà continuare a misurarsi, se lo vorrà e se Commisso gli farà la giusta offerta economica, in un campionato che ha sempre apprezzato e dove ha segnato caterve di gol. Entrambi i colpi, se saranno concretizzati dal patron della Fiorentina, avrebbero un grande risalto mediatico e rinforzerebbero una squadra già competitiva.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?