Fiorentina, ecco chi è Alessia Enriquez. L'interprete che ha rubato la scena a Ribery

Franck Ribery è stato il colpo a sorpresa della Fiorentina di Rocco Commisso che si è assicurato il fuoriclasse francese, svincolato dopo tanti anni passati al Bayern Monaco. Il 36enne transalpino è stato presentato come una star al Franchi con 10.000 tifosi viola che sono accorsi in massa per assistere alla presentazione di uno degli esterni d'attacco che gli anni passati ha incantato con la maglia del club tedesco. In molti, però, avranno anche notato una sexy presenza femminile al suo fianco: si tratta di Alessia Enriquez che di lavoro fa l'interprete.

I tifosi della Fiorentina le hanno anche intonato un coro sulle note della canzone di Loredana Bertè "Sei bellissima" ma Alessia non si è scomposta ed ha portato avanti il suo lavoro con molta professionalità. La Enriquez non è un volto nuovo durante le conferenze stampa di presentazione dato che ha già lavorato per il Marsiglia quando presentò Kevin Strootman ma anche per Sassuolo e Lazio. La bella traduttrice qualche settimana fa ha pubblicato una sua fotografia con un cappellino dell'Inter scatenando i suoi follower che hanno già raggiunto quota 25.000. La sua popolarità sta salendo sempre di più alle stelle e siamo sicuri che queste sue comparsate durante le conferenze stampa dei calciatore le faranno acquisire ancora più visibilità e seguaci.



