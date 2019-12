La Fiorentina riprende l'Inter al 92': finisce 1-1 al Franchi

L'Inter di Antonio Conte viene beffata al 92' dalla Fiorentina di Vincenzo Montella che interrompe l'emorragia di sconfitte e ottiene un punto prezioso per dare ossigeno alla sua classifica. I nerazzurri erano passati in vantaggio con il grande ex Borja Valero ma nel finale, in contropiede, il gran gol di Dusan Vlahovic ha permesso alla viola di pareggiare una partita in cui i nerazzurri hanno sprecato diverse chance per segnare il raddoppio con Lukaku. Bravo anche il portiere Dragowski a dire no al belga in due circostanze. Con questo pareggio l'Inter sale a quota 39 punti e aggancia così la Juventus in testa alla classifica di Serie A. Montella, invece, salva la panchina con la sua Fiorentina che sale a quota 17 punti e respira in attesa di arrivare al mercato di riparazione dove dovrà di certo intervenire dato che manca una punta di peso dai gol pesanti. Chance sprecata dall'Inter che avrebbe potuto allungare sulla Juventus e che si deve invece accontentare di averla solo agganciata.

L'Inter parte subito forte e all'8' passa già in vantaggio con il grande ex Borja Valero che riceve una palla filtrante da Brozovic, rientra e batte Dragowski. La reazione della Fiorentina è nel tiro dalla distanza di Badelj, al 14', con Handanovic che vola all'incrocio a dire no al croato. Lukaku ha una grande occasione per segna il 2-0 ma Lautaro gli dà palla troppo corta permettendo a Caceres di tornare in scivolata. Lautaro segna il raddoppio al 39' ma Mariani annulla dopo consulto Var per posizione di fuorigioco di Lukaku. Nel finale gran colpo di testa del belga con Dragowski che vola a compiere il miracolo negando il 2-0 all'Inter.

Nella ripresa il primo tiro in porta è di Lautaro Martinez che decolla di testa ma la metta alta al 63'. Un minuto dopo Lukaku si gira bene ma calcia debolmente per impensierire Dragowski e al 66' Castrovilli ci prova con un gran tiro dalla distanza: grande parata di Handanovic. Lukaku si gira bene sul suo marcatore al 73' e calcia di potenza: bella parata con i piedi del numero uno della Fiorentina. L'Inter spreca e viene punita al 92' dalla bella azione personale di Vlahovic che fugge via e con un bel tiro di sinistro fredda Handanovic.

Il tabellino

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Castrovilli (83' Eysseric), Badelj (65' Benassi), Pulgar, Dalbert, Chiesa (59' Vlahovic), Boateng

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni (88' Godin), D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero (84' Agoumé), Biraghi, Lautaro Martinez (84' Politano), Lukaku

Reti: 8' Borja Valero (I), 92' Vlahovic (F)

