Firenze sogna, è già pazza di Ribery. L'Inter aspetta Sanchez, Rugani-Roma

Chi lo ha etichettato come vecchio, bollito e sul viale del tramonto quasi certamente sarà costretto a ricredersi. D'accordo, la carta d'identità dice 36 anni ma Franck Ribery (nella foto insieme a Boateng) non è un calciatore comune. Forse il francese non sarà lo stesso giocatore fenomenale di qualche anno fa ma arriva comunque da una stagione molto positiva in Bundesliga, con uno squadrone come il Bayern Monaco. E soprattutto, oltre alle indiscutibili doti tecniche, Ribery porta in dote la voglia di mettersi in gioco ad alti livelli che lo ha portato a scegliere i Viola anziché le ricchissime offerte russe e arabe e poi una dote fondamentale: il carisma. Ribery è infatti un leader naturale, uno di quelli che nei momenti decisivi delle partite si assume più responsabilità. L'ideale anche per far crescere al meglio il talento di Federico Chiesa e per togliergli qualche responsabilità.

«Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e una tifoseria fantastica», ha detto Ribery che ha confessato di aver avuto ottime referenze dal vecchio amico Luca Toni. «Ciao Fiorentina, un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare un nuovo contratto con un grande club in una splendida città», ha aggiunto il francese il colpo a sensazione di Rocco Commisso. Il tycoon italo americano finora ha mantenuto tutte le promesse e Firenze, dopo la faticosa salvezza conquistata in extremis la scorsa stagione, è tornata a sognare come non capitava da anni.

Ribery è forse il nome più affascinante di questa infinita sessione di mercato in cui il nostro campionato sta tornando ad essere ambito dai big. Lukaku per esempio è stato convinto dal progetto Inter e ha scelto di lasciare l'Inghilterra. Alexis Sanchez dovrebbe seguirlo a breve. I nerazzurri aspettano solo il via libera al Manchester United che è a caccia di un possibile sostituto tra gli svincolati prima di lasciar partire il cileno che, comunque, ha già un accordo con l'Inter e non vede l'ora di tornare in Italia. Chi è già sbarcato è il messicano Lozano che ha sostenuto le visite mediche con il Napoli ed è pronto a mettersi agli ordini di Ancelotti. L'esterno offensivo acquistato dal Psv è stato pagato agli olandesi 38 milioni di euro più bonus diventando così il giocatore più costoso della storia del Napoli. In casa Juve intanto, nell'attesa di definire le questioni Dybala e Higuain, si lavora sulle uscite: Rugani potrebbe presto diventare un giocatore della Roma. Si tratta sulla base di 20-25 milioni di euro chiuso in bianconero da Chiellini, Bonucci, Demiral e De Ligt.

Nella Genova blucerchiata è sempre più forte l'attesa per il possibile passaggio di proprietà da Ferrero al gruppo rappresentato da Gianluca Vialli, ormai diventato una telenovela. Ieri era atteso un comunicato che è invece slittato a oggi ma i contenuti sono top secret: trattativa chiusa o ancora in corso? Filtra ottimismo, oggi la verità.