Fisco ed effetto CR7 La serie A torna grande e attira (di nuovo) i big

Il nostro campionato ritrova l'appeal di una volta. Non siamo ancora ai livelli di anni '80 e '90 quando i campioni volevano venire nel nostro Paese per misurarsi col campionato più bello del mondo. Ma qualcosa è cambiato. Merito dell'effetto Ronaldo, arrivato come un ciclone nella nostra Serie A. Merito delle norme fiscali contenute nel decreto crescita. Merito anche della voglia di investire ma sta di fatto che il livello del nostro campionato sta salendo. E quelli che fino a ieri sembravano solo sogni, oggi rischiano davvero di diventare realtà.

E così tanti grandi giocatori scelgono il Belpaese. Ieri è sbarcato in Italia Hirving Lozano, attaccante messicano acquistato dal Napoli per 42 milioni. Mica spiccioli. Oggi l'esterno offensivo richiesto e ottenuto da Ancelotti sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con gli azzurri. Un rinforzo importante lo porta a casa anche la Fiorentina. Franck Ribery è a un passo dai Viola. Il francese, svincolato dal Bayern Monaco, sarà oggi a Firenze e già in giornata dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. L'ambiziosa Fiorentina di Rocco Commisso ha deciso di puntare su di lui, riuscendo a convincerlo nonostante le tante e più ricche offerte arrivate al giocatore. Un nome importante, e di ritorno (come Zappacosta che dalChelsea va alla Roma), è quello di Alexis Sanchez. Il cileno è vicinissimo all'Inter, anche grazie al decreto che ha cambiato il sistema di agevolazioni fiscali per chi, come lui ex Udinese, fa ritorno in Italia. L'intesa tra Inter e Manchester United è solo questione di dettagli e poi Conte avrà un altro rinforzo in attacco dopo Lukaku. Chi rimane fermo, almeno per ora, è Mauro Icardi. Ieri l'ex capitano nerazzurro ha postato sui suoi profili social i lavori di rifacimento di quella che lui stesso ha comunicato essere la sua nuova abitazione. Dove? A Milano. Il che significa tutto o niente in chiave mercato ma forse l'ennesimo capriccio con Maurito che si impunta per restare all'Inter (anche se è evidente che l'ipotesi Juventus la gradirebbe eccome), o chissà, magari un'apertura alla sponda rossonera del Naviglio.

La Juve intanto continua a lavorare a fari spenti incentrando il suo mercato attorno a Paulo Dybala. La bomba lanciata dal Brasile di un possibile scambio (più conguaglio) con il Psg per Neymar non ha trovato conferme ma, di fatto, nemmeno smentite. L'operazione è difficilissima, specie per l'ingaggio monstre del brasiliano e anche per la sua possibile convivenza con un altro gallo di primo piano come Cristiano Ronaldo. Fantacalcio, forse, intanto Piazza Affari ha mostrato apprezzamento verso l'ipotesi con il titolo Juventus che ieri mattina è salito di colpo a +5,38%. Un po' come accadde lo scorso anno quando si iniziò a parlare di CR7.

Non solo mercato giocatori: oggi potrebbe essere il giorno dell'annuncio per il passaggio di proprietà della Sampdoria da Ferrero al gruppo rappresentato da Gianluca Vialli. L'ex bomber è pronto a tornare alla sua Samp da presidente.