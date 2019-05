Florenzi duro con CR7: "È il Pallone d'Oro e crede di poter fare ciò che vuole"

Cristiano Ronaldo è considerato da tutti un grande esempio in campo e fuori ma ieri sera il fuoriclasse portoghese della Juventus ha peccato di presunzione, facendo infuriare il capitano della Roma Alessandro Florenzi. L'ex Real Madrid e Manchester United, infatti, si è rivolto con toni duri e provocatori nei confronti dell'esterno giallorosso, prendendolo in giro per la sua statura: "Tu stai zitto. Sei troppo piccolo per parlare". Il 34enne di Funchal ha poi tentato di smorzare i toni abbracciando Florenzi che è però rimasto parecchio infastidito dalla frase, inutile e priva di significato, pronunciata da CR7.

Flroenzi ha poi segnato il gol dell'1-0, la sua prima gioia contro la Juventus, e a fine partita ha riservato una stoccata al veleno nei confronti di Cristiano Ronaldo, ai microfoni di Roma Tv: "Lasciamo stare quello che succede in campo. Avevamo buttato la palla fuori noi, lui invece l’ha giocata. Lui però è un Pallone d'oro e pensa di avere tutto il diritto di fare ciò che ha fatto, io ho cercato di continuare a giocare". Chissà se anche il portoghese controreplicherà alle parole del giocatore della Roma, magari scusandosi per l'accaduto e per le sue offese o se lascerà cadere il tutto nel dimenticatoio.