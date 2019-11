Florenzi mantiene la promessa e regala la maglietta della Roma alla bambina

Alessandro Florenzi ha finora legato la sua intera carriera alla Roma e si è sempre dimostrato un gran lavoratore, umile, semplice e con un cuore grande. Non è infatti passato inosservato il bel gesto del capitano della Roma che prima del match contro il Brescia ha deciso di riparare dalla pioggia la bambina che l'ha accompagnato in campo. Alessandro ha usato il gagliardetto della Roma per non far bagnare la piccola Michela che è parsa anche divertita dal gesto dell'esterno difensivo che si è presa cura di lei proprio come farebbe un papà.

Su Instagram è andato poi in scena un curioso e simpatico siparietto tra Florenzi e la madre della ragazza che ha commentato così la foto che immortalava il capitano della Roma con la piccola Michela: "Grazie per aver riparato la mia Michela dalla pioggia…ha detto che però non le hai regalato la maglia". La replica del giocatore della Roma non si è fatta di certo attendere: "Rimediamo subito! Anche se non me l’ha chiesta, per me un grande piacere dare la mia maglia alla piccola Michela". Detto fatto, con la piccola tifosa che ha ricevuto la maglietta del campione giallorosso come testimonia questo post su Instagram.

Roma nel cuore ma l'Inter pressa

Florenzi approda nelle giovanili del club giallorosso a 11 anni, nel 2002. Dopo tanti anni nella cantera fa il suo esordio a 20 anni, nella stagione 2010-2011, subentrando a Francesco Totti nel match del 22 maggio contro la Sampdoria. L'anno successivo Florenzi va a farsi le ossa in Serie B, al Crotone con cui gioca 35 presenze in campionato realizzando la bellezza di 11 reti.

Florenzi torna alla Roma nel 2012-2013 ed è dunque già arrivato alla sua ottava stagione con la maglia della sua squadra del cuore. Il tuttofare giallorosso però non è una delle prime scelte del tecnico portoghese Fonseca che l'ha definito un'ottima alternativa. Il classe '91, però, nell'ultimo turno di campionato contro il Brescia è stato uno dei migliori in campo della Roma e si candida per scalare le gerarchie del suo allenatore senza pensare al mercato.

L'esterno giallorosso, infatti, piace moltissimo ad Antonio Conte che lo abbraccerebbe volentieri all'Inter che ha bisogno di gente fresca e intercambiabile sugli esterni dato che Antonio Candreva, Valentino Lazaro, Cristiano Biraghi e Kwadwo Asamoah stanno facendo gli straordinari nel dispendioso gioco del tecnico salentino.

