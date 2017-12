Foggia-Venezia, lite tra presidenti? "Solo euforia"

Dal calcio al pugilato c'è una bella differenza. Eppure durante Foggia-Venezia questi due sport si siano congiunti allo Stadio Pino Zaccheria. Al termine del match al cardiopalma, i due presidenti hanno allestito un episodio da censurare.

La rissa

Foggia e Venezia hanno pareggiato 2-2 in un match rocambolesco. I lagunari vedono sfumare il ritorno alla vittoria nell'anticipo della 19/a giornata di Serie B. Allo Zaccheri la squadra guidata da Inzaghi si porta avanti con la doppietta di Zigoni, ma negli infuocati minuti finali la formazione di Stroppa riesce a riagguantarla con le reti di Beretta e Deli.

Se in campo il fischio finale spegne i ritmi e gli umori, sugli spalti invece la tensione tocca il picco più alto. A rendere l'aria rovente sono i due presidenti delle formazioni in campo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Franco Sannella numero uno del Foggia e Joe Tacopina patron del Venezia si sono resi protagonisti di una rissa in tribuna. Tra i due prima c'è stato un accesso scambio verbale, poi sono volati schiaffi e spintoni. La lite è stata talmente infuocata che è reso si necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

La smentita

"Troppa gioia ma niente rissa. Il Foggia Calcio smentisce le notizie di stampa che parlano di rissa a fine gara tra il Patron del Foggia Calcio, Franco Sannella, ed il Presidente veneziano Joe Tacopina". Così in una nota il Foggia calcio sul convulso finale dell'anticipo di Serie B disputato ieri e terminato 2-2. "L'euforia rossonera al gol del pareggio di Deli, ha creato una gran confusione in Tribuna d'onore che ha provocato una caduta accidentale, ma nessun rissa tra i dirigenti delle due Società", prosegue il club rossonero. La società Foggia Calcio "ribadisce la propria stima, amicizia e simpatia nei confronti del Venezia, del suo allenatore, della società e dei suoi tifosi".