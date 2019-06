Fognini nella storia del tennis italiano: entra nella Top Ten

Fabio Fognini entra nella Top 10 del ranking Atp, nonostante la sconfitta di ieri agli ottavi di finale contro Alexander Zverev.

E' bastato attendere la sconfitta di Stan Wawrinka nel derby svizzero contro Roger Federer per raggiungere un sogno a lungo inseguito, Fognini raggiunge la decima posizione in classifica comunque vada il prosieguo del Roland Garros. Un traguardo storico per il tennis italiano che non mandava un giocatore tra i primi dieci da ben 41 anni, l'ultimo era stato Corrado Barazzutti. In passato erano stati solo due italiani a raggiungere tale traguardo, il migliore Adriano Panatta che raggiunse il numero 4 nel 1976, anno dello storico bis Internazionali d'Italia e Roland Garros e appunto il capitano di davis Barazzutti salito fino al numero 7 del 1978. Senza considerare ovviamente l'era pre Open, periodo in cui brilla la stella di Nicola Pietrangeli, vincitore a Parigi nel 1959 e 1960, successi grazie ai quali raggiunse la posizione numero 3 della classifica.

Un lungo incantesimo spezzato proprio dal giocatore azzurro più talentuoso, che corona con questo grande traguardo un'annata fino a questo momento resa indimenticabile dalla vittoria a Montecarlo. Obbiettivo raggiunto che addolcisce la sconfitta di ieri contro Zverev, un grande rimpianto dopo un inizio match di altissimo livello soltanto illusorio. In attesa della pubblicazione delle classifiche di lunedi, Fognini può dunque godersi questa grande soddisfazione prima dell'inizio della stagione sull'erba e il torneo di Wimbledon alle porte, un altro grande appuntamento in cui potrà scrivere nuove pagine di storia per il tennis italiano.

