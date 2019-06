Follia Sneijder, si ubriaca e danneggia un'auto: fermato dalla polizia

Momento no per Wesley Sneijder, il fantasista olandese ora in forza all'Al Gharafa, formazione del Qatar, è stato fermato in stato di ubriachezza dopo aver danneggiato un'auto.

Un lento declino, dopo i successi con l'Inter del Triplete e la vittoria ai Mondiali 2010 sfiorata con la maglia dell'Olanda, l'ex nerazzurro si è reso protagonista di una vicenda di sicuro non esemplare. Una situazione personale per niente facile, dopo la fine del matrimonio con Yolanthe Cabau, con cui formava una delle coppie più patinate del mondo del calcio, per Sneijder che nell'ultimo periodo fa parlare di sé più per questioni personali che per vicende strettamente calcistiche.

Ebbene secondo quanto riferisce il sito Soccernwes.nl a Utrecht la polizia ha fermato il 35enne perché, in stato di ubriachezza, ha danneggiato un'auto in sosta come mostra un video che sta facendo il giro del web. Nelle immagini si vede l'ex giocatore salire sul tetto della vettura e tirare calci al parabrezza, mentre gesticola e biascica qualcosa. Quando gli agenti della polizia si sono avvicinati a lui per i controlli si sono accorti che era in palese stato d'ebbrezza. Sneijder avrebbe provocato danni per 6 mila euro: ma alla fine, una volta ripresi i sensi, come sottolineato dal portale olandese, il calciatore ha chiesto scusa, s'è detto mortificato e pronto a risarcire il proprietario della vettura per i danni che aveva provocato.

