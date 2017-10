Follie per Cristiano Ronaldo: una donna americana spende 30.000 euro per incontrarlo

Cristiano Ronaldo è uno degli attaccanti più forti al mondo e anche uno dei più pagati. Il fuoriclasse del Real Madrid, nonostante compirà 33 anni il prossimo febbraio è ancora capace di fare la differenza e di essere considerato uno dei top della storia del calcio mondiale. Il portoghese, insieme a Lionel Messi e Neymar, è anche uno dei più amati dai tifosi e c'è anche chi ha fatto follie per trascorrere una giornata con lui.

Si tratta di una donna californiana che ha partecipato ad un'asta benefica ed ha speso 36.000 dollari, circa 30.000 euro, per trascorrere un'intera giorna con il quattro volte Pallone d'Oro. Tutti i proventi raccolti saranno devoluti a Forever Dream Foundation, un'associazione che inoltre regala esperienze uniche a bambini e famiglie in condizioni svantaggiate, realizzandone i sogni tramite lo sport e l’intrattenimento. La donna, non passerà solo la giornata con il fenomeno di Funchal, potrà anche farsi autografare un oggetto a suo piacimento e ricevere due biglietti per assistere ad una partita del Real Madrid al Santiago Bernabeu.