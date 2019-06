Fonseca verso la panchina della Roma

Fonseca sembra essere sempre più vicino alla panchina della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore portoghese, già nelle prossime ore, potrebbe avere addirittura un incontro con la dirigenza della squadra romana per discutere dei programmi e dell'offerta. La dirigenza giallorossa avrebbe offerto al tecnico un contratto biennale da tre milioni di euro a stagione, cifra in cui sarebbero compresi anche i bonus.

A pesare sulla scelta di Fonseca gli ottimi risultati del portoghese con lo Shakhtar Donetsk che negli ultimi tre anni ha vinto tre campionati di fila. Lo stesso Fonseca sembra aver già detto addio alla sua attuale squadra dove ha passato anni bellissimi. Durante un'intervista con ProFutbol, l'allenatore portoghese ha sottolienato che nel calcio possono succedere tante cose e di essere un allenatore ambizioso con l'auspicio per il futuro di poter guidare una squadra europea.

Un'intervista che sembra una sorta di addio al calcio ceco. Unica certezza per l'allenatore è che non andrà alla Dinamo Kiev come da lui stesso amesso. I prossimi giorni saranno fondamentali per la scelta dell'allenatore della Roma ma Fonseca sembra essere in pole position per la panchina della squadra.

L'unica resitenza dei giallorossi potrebbe riguardare il fatto che il protoghese non conosce il calcio italiano ma le sue qualità dimostrate in questi anni alla guida del Shakhtar Donetsk, sembrano aver convinto la Roma.

Il tecnico portoghese avrebbe già fatto apprezzaimenti per alcuni componenti della squadra romana tra cui Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e di Kluivert. Inoltre, avrebbe fatto i nomi di Marcos Antonio e di Ismaily come possibili nuovi inserimenti.