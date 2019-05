Fonti Qatar: "Si valuta forte investimento a Roma. Lo stadio non c'entra"

La Roma passerà dagli americani ai qatarioti? Per ora sono solo voci, anche se circolano con una certa insistenza, come riporta l'agenzia Adnkronos che ha sentito fonti dell'emirato. Le stesse che in precedenza hanno riferito della visita nella Capitale, ad aprile, del presidente del Qatar Sports Investments e del Psg, Nasser Al-Khelaifi, per incontrare alcuni rappresentanti del club giallorosso. Ma che novità ci sono? Di ufficiale ovviamente non c'è nulla. Si tratta solo di voci di una trattativa top secret che James Pallotta continua a smentire, è che il "business dello stadio" non è necessariamente legato al progetto dell'impianto di Tor di Valle.

Insomma, come rivela la fonte citata da Adnkronos, "la questione dello stadio non c'entra. Nessuno l'ha nominata". L'ipotesi è quella di un "investimento forte" per acquistare il club e, più avanti, ragionare anche su un impianto di proprietà. A dire il vero erano circolate anche alcune voci di un possibile interessamento del Qatar anche nei confronti della Fiorentina, ma non ci sono riscontri in tal senso. La fonte dell'emirato sottolinea che solitamente da parte qatariota, come già avvenuto per il Paris Saint-Germain, si preferisce puntare su una squadra che ha sede in una capitale. Anche se ci possono essere sempre delle eccezioni.