Formula 1, Gp Spagna: Bottas conquista la pole position

Il pilota finlandese Valtteri Bottas ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Spagna, sul circuito di Montmelò, nella quarta corsa del mondiale del 2019.

Già nel corso di tutte le prove libere la Mercedes era stata stabilmente la più veloce in pista ed entrambi le monoposto si erano alternati nelle prime posizioni mostrando una perfetta messa a punto delle macchine. Una supremazia confermata da una prevedibile doppietta con Lewis Hamilton che ha ottenuto il secondo miglior tempo, dietro il compagno di squadra Bottas. Il ferrarista Sebastian Vettel si è qualificato in terza posizione, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen e dall’altra Ferrari, guidata da Charles Leclerc. In sesta posizione partirà invece l’altra Red Bull, guidata da Pierre Gasly.

La Ferrari che in questo Gran Premio ha messo a punto alcune evoluzioni tecniche su entrambe le vetture, non è mai stata in grado di contendere la pole position alla Mercedes. Qualifiche incolore per Leclerc che nella seconda manche (Q2) ha commesso un errore di guida durante il suo primo tentativo di segnare un giro veloce. Leggermente danneggiato il fondo della sua vettura, le necessarie verifiche condotte dai meccanici sulla sua macchina hanno richiesto più tempo del previsto, inconveniente che ha messo a disposizione per il pilota francese un solo nella terza manche, decisiva per la pole position.

