La Formula 2 piange Hubert: morto in un grave incidente a Spa

Il mondo dei motori e della Formula 2 piange oggi la morte del pilota francese della Arden Anthoine Hubert che ha perso la vita in un bruttissimo incidente durante gara 1 a Spa Francorchamps. La corsa era appena iniziata quando al secondo giro e subito dopo la temibile salita dall’Eau Rouge, si sono scontrate tre monoposto: quella di Marino Sato, di Juan Manuel Correa e dello sfortunato Anthoine Hubert che ha perso la vita a soli 22 anni e che ne avrebbe compiuti 23 il prossimo 22 settembre. La Sauber di Correa si è ribaltata scivolando così sull'asfalto della pista sorretta dall'Halo ma non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Questo il comunicato ufficiale Fia sull'incidente che ha causato il decesso di Hubert in #F2. Correa è invece in condizioni stabili. pic.twitter.com/rpztoJO4pe — Autosprint (@autosprint) August 31, 2019

Dai video amatoriali pubblicati sui canali social si nota come la monoposto rosa di Hubert vada ad impattare contro le protezioni di destra finendo poi in pista. A questo punto pare che sia la vettura dell'americano Correa a centrare in pieno quella dello sfortunato Hubert e ad una velocità folle: circa 250 km/h tranciandola in due. Non si capisce se sia stata coinvolta anche la monoposta di Giuliano Alesi che però è uscito con le sue gambe dalla sua monoposto. Correa pare abbia riportato dei traumi importanti alle gambe e le sue notizie sono stabili ma non è ancora fuori pericolo. La gara dapprima sospesa è stata poi definitivamente annullata dalla direzione di gara. Hubert era al suo primo anno in F2 e l'anno passato aveva vinto la GP3 Series in maniera brillante.

