Di Francisca da urlo: oro nel fioretto agli Europei

Elisa Di Francisca si regala e soprattutto regala all'Italia una medaglia d'oro davvero incredibie agli Europei di scherma. La 36enne jesina, infatti, ha vinto il suo quinto oro europeo nella specialità del fioretto e l'ha fatto in finale contro la russa Deriglazova, sconfitta con un netto e perentorio 15-8. La Di Francisca nonostante l'età ormai matura ha dimostrato di essere ancora capace di pungere e di poter vincere una medaglia d'oro in una competizione importante come gli Europei di categoria. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ne vedremo sicuramente delle belle. Ottimo anche il bronzo di Alice Volpi, sempre nel fioretto, che in semifinale era stata sconfitta dalla Deriglazova.

In campo maschile, invece, Andrea Santarelli ha ottenuto un'ottima medaglia d'argento arrendendosi in finale solo al fortissimo e quotato israeliano Yuval Shalom Freilich, che regala al suo paese uno storico primo titolo. Un oro nella categoria della spada manca all'Italia dal lontano 1981, Angelo Mazzoni a Foggia. Buona medaglia di bronzo, invece, per Enrico Garozzo alla sua prima affermazione in carriera agli Europei che proprio in semifinale era stato sconfitto da Santarelli per 15-12.