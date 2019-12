Gabbiadini-flash, Lanterna blucerchiata

Matteo Basile

La luce della Lanterna è davvero fioca. Calcisticamente parlando, ma non solo. Le due squadre di Genova vivono un momento difficile, relegate su un triste fondo classifica. E rappresentano al meglio, si fa per dire, una città che vive in emergenza costante dal 14 agosto dello scorso anno, quando insieme al Ponte Morandi è crollata di fatto anche un pezzo di Superba. Ma basta proprio un raggio di luce, improvviso, in una partita brutta brutta, a decidere il derby. Gabbiadini, entrato da poco, la butta dentro con un sinistro velenoso che regala la stracittadina alla Samp quando tutto sembrava apparecchiato per un pareggino.

Partita molto nervosa, in cui la posta in palio va, sempre, addirittura oltre una situazione di classifica che richiedeva una scossa. Perché il derby a Genova, forse più che altrove, non è una semplice partita di calcio. È un confronto costante tra sampdoriani e genoani che nei 90 minuti trova soltanto il suo apice. Ma vive prima, dopo, sempre e comunque. Senza sosta.

Inevitabile che ne esca una sfida all'Ok Corral fatta di più di calci che di calcio. Gioco spezzettato, poche occasioni, praticamente tre tiri in porta complessivi, tanto, tantissimo agonismo. Che si aggiunge ad una evidente pochezza tecnica che accomuna entrambe le squadre. Unite anche da una contestazione verso i rispettivi presidenti con Preziosi da una parte e Ferrero dall'altra, odiati e invitati apertamente a fare le valigie. Bella invece la sfida nella sfida tra l'allievo Thiago Motta e il maestro Ranieri, insieme all'Inter con l'italo-brasiliano in campo e il romano in panchina e ieri faccia a faccia in quella che è stata, anche, una sfida generazionale.

La vince il maestro Ranieri, a 5 minuti dalla fine, con un episodio che smuove il brodino che pareva già servito. Ghiglione perde una palla sanguinosa, Linetty appoggia per Gabbiadini (decisivo come nella stracittadina di 5 anni fa) che dal limite trova l'angolino giusto. La Sampdoria festeggia ed esce dalle sabbie mobili, il Genoa piange e resta in crisi nera. Il derby è così, meraviglioso o crudele. La luce su Genova rimane fioca ma, almeno fino al prossimo derby, la Lanterna si illumina di blucerchiato.