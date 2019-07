La gaffe del Menemenspor: acquista Jallow, ma è quello sbagliato

Il Menemenspor è stato da poco promosso in TFF1. Lig, ovvero la seconda divisione turca e ha già commesso un grave errore in sede di mercato. La società, infatti, ha acquistato un giocatore Jallow, ma invece di aver chiuso per Lamin, attaccante gambiano classe '95 della Salernitana, ha rilevato il cartellino di Alpha Jallow, calciatore praticamente semisconosciuto, e che non avrà creduto ai propri occhi, di proprietà di un club di serie C portoghese, il GD Alcochetense.

L'errore marchiano ha fatto subito il giro del web e non si è ancora capito come sia potuto accadere un simile scambio di persona. Il Menemenspor, per cercare di porre rimedio a questa clamorosa gaffe, ha insabbiato e archiviato la cosa affermando come Alpha Jallow non abbia però superato i test fisici, strappando di fatto il contratto appena sottoscritto. Ora, il club turco avrà due strade da poter percorrere: lasciar perdere ogni tipo di Jallow in circolazione, oppure bussare alla porta della Salernitana e chiedere ufficialmente informazioni su Lamin che nella scorsa stagione ha segnato 6 gol in 33 presenze complessive.