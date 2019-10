Il Genoa rimonta il Brescia e si impone 3-1. Esordio vincente per Thiago Motta

Thiago Motta vince al suo esordio sulla panchina del Genoa e lo fa in rimonta grazie ai gol di Agudelo, alla prima perla in A e all'esordio nel nostro capionato, alla rete incredibile di Kouamé e al gol delizioso di Goran Pandev che hanno così reso vano il primo sigillo in A di Sandro Tonali. La gara è stata equilibrata con il neo allenatore rossoblù che ha vinto la partita con i cambi dalla panchina dato che i tre che hanno realizzato i gol che hanno permesso al Genoa di ottenere i tre punti sono subentrati. Esordi per Agudelo e del turco Gumus tra le fila del Genoa, mentre per il Brescia male e nervoso Balotelli con Eugenio Corini che ora rischia seriamente l'esonero con le prossime partite che saranno decisive per il suo futuro. Il Genoa supera in classifica proprio le Rondinelle e si porta a quota 8, Rondinelle ferme a 7.

Nel primo tempo Ayè si divora il vantaggio al 10' che non trova la porta tutto solo davanti a Radu. La partita scorre sul filo dell'equilibrio fino a quando Tonali si inventa un gran gol, una perla, la prima in Serie A con una punizione da posizione defilata che si va ad infilare sotto l'incrocio dei pali. Gumus semina il panico a fine primo tempo ma Joronen si salva e il primo tempo va in archivio con il vantaggio delle Rondinelle.

Nella ripresa Spalek al 49' manca malamente l'appuntamento con il gol e al 63' è Joronen due volte miracoloso prima su Pandeve e poi su Ghiglione. Il neo entrato Kouamé sfiora il gol di testa al 64' colpendo la traversa. Passano due minuti e Pinamonti ruba palla a Gastaldello e la mette in mezzo per Agudelo che non perdona Joronen. Il Genoa la ribalta al 75' con Kouamé che segna un gol pazzesco in semirovesciata su assist di Ghiglione. Pandev cala il tris al 79' con un sinistro magico che batte Joronen dopo un assist delizioso di Kouamé. Schone sfiora il 4-1 all'81' ma Joronen la mette in angolo. Donnarumma vicinissimo al gol del 3-2 al 92' ma il Genoa si salva in qualche modo con Pinamonti che spazza la sua area di rigore.

Il tabellino

Genoa: Radu; Ghiglione, C. Zapata, Romero, Ankersen; Radovanovic (46' Agudelo), Schone; Gumus (64' Kouamé), Cassata, Lerager (56' Pandev); Pinamonti

Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor (40' Gastaldello), Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (80' Matri); Ayé, Balotelli (71' Donnarumma)

Reti: 34' Tonali (B), 66' Agudelo (G), 75' Kouamé (G), 79' Pandev (G)

