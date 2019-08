Gigi Simoni, parla la moglie: "La situazione di mio marito è critica"

Luigi Simoni resta ancora appeso tra la vita e la morte dal 22 giugno, giorno in cui ebbe un malore mentre si trovava presso la sua abitazione in Toscana. L'ex allenatore dell'Inter versa in gravi condizioni e tutto il mondo del calcio si era mobilitatto per prendere informazioni circa lo stato di salute di uno degli allenatori più longevi del calcio nostrano. Simoni, purtroppo versa in gravi condizioni da due mesi ed è ricoverato presso l'Ospedale Cisanello di Pisa in terapia intensiva con la moglie Monica Fontani ogni giorno al suo capezzale.

La moglie dell'ex allenatore di Cremonese e Napoli ha rotto anche il silenzio parlando per la prima volta ai microfoni de 'La Provinca di Cremona': "Gigi versa ancora in condizioni gravi. Alcuni tifosi sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale. Hanno portato a Gigi dei palloncini rossi a forma di cuore con messaggi di incoraggiamento per Gigi, li abbiamo attaccati nella sala d'aspetto. Voglio essere sincera fino in fondo: la situazione resta complicata, mio marito ha avuto un ictus e non possiamo oggi ancora parlare di un percorso in discesa. Tuttavia siamo qui. Speranze? Sempre, anche se il quadro complessivo resta delicato".

