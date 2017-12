Gigio Donnarumma al Psg: l'erede sarà Pepe Reina

Non è bastato il post su Instagram in cui nega la richiesta di annullamento del contratto, Gigio Donnarrumma sembra oramai destinato ad abbandonare il Milan. La destinazione? La più probabile è a Parigi, al Paris Saint-Germain. E chi difenderà la porta rossonera?

L'indiscrezione

Secondo quanto scrive La Repubblica il futuro portiere del Milan sarà il capitano del Napoli, da sempre non in ottimi rapporti con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, Pepe Reina. La trattativa crearebbe un valzer dei portieri mica da ridere: al Napoli potrebbe arrivare Perin dal Genoa, che a sua volta punterebbe Skorupski della Roma.

Ma attenzione: l'arrivo di Reina al Milan non avverrà prima di giugno, difficile pensare che il Napoli, primo in classifica e in piena corsa scudetto si separi del proprio numero 1. Dettaglio non da poco se si pensa che così Gigio non potrà lasciare il Milan fino a giugno. Appunto che sicuramente farà felici i tifosi milanisti che così avrebbero ancora 6 mesi per convincere il baby fenomeno a rimanere in rossonero.