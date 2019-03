Giovanni Trapattoni compie 80 anni: gli auguri di tanti ex calciatori

Giovanni Trapattoni compirà domani 80 anni e tutto il mondo del calcio è pronto a celebrarlo. Il tecnico di Cusano Milanino ha fatto una grande carriera da giocatore e da allenatore. Da calciatore con il Milan ha vinto due Scudetti, due Coppe dei campioni, una coppa Italia, una coppa delle Coppe e una Intercontintale. Da allenatore, invece, ha vinto sette campionati, record assoluto tra i tecnici, sei con la Juventus e uno con l'Inter.

Trapattoni ha vinto anche tre Coppe Uefa, una Coppa dei campioni, una Supercoppa Europea, una Intercontinentale e una Coppa delle Coppe. Il Trap ha anche allenato in Germania, al Bayern Monaco e Stoccarda e in Portogallo al Benfica. Il classe '39 ha anche allenato la nazionale italiana dal 2000 al 2004 ed ha scritto pagine importanti del calcio nostrano e non solo. Giovanni Trapattoni è una vera e propria icona di questo fantastico sport e tanti dei suoi ex calciatori e non solo hanno voluto dedicargli un lungo video-messaggio. Da Mancini ad Adani, passando per Marocchi, Serena, Altobelli e Nicola Berti.

Mancini gli ha dedicato un lungo e affettuoso augurio: "Sei stato un maestro per tutti noi allenatori. 80 anni sono un grande traguardo, mi piacerebbe vincere la metà di quello che ha vinto tu. Ancora tanti auguri". Riccardo Ferri: "Mister, auguri per i tuoi 80 anni, l'ennesimo traguardo raggiunto nella tua carriera. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, ti voglio bene e mi auguro di vederti prestissimo". Giuseppe Bergomi: "Complimenti per i tuoi 80 anni. Grazie per i valori che mi hai trasmesso, un grade abbraccio dallo zio".