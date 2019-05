Giro d’Italia, scaglia bici in mezzo alla strada. Il gruppo frena in tempo

Un gesto folle che poteva costare caro ai ciclisti. È sucesso a Conegliano durante la 18esima tappa del giro d’Italia. Qui uno sconosciuto, nel tratto da Valdaora a Santa Maria di Sala, ha lanciato una bicicletta in mezzo alla strada. Proprio mentre stavano per passare i corridori in gara. A quanto si apprende, l'autore del gesto era in stato di ebbrezza e voleva a tutti i costi unirsi alla corsa. Così, con un gesto di stizza, avrebbe gettato la bici in mezzo la strada.

Per fortuna, il folle non ha fermato la corsa con Damiano Cima che vola al traguardo di Santa Maria di Sala e si prende meritatamente i riflettori della 18/a tappa del Giro. Il bresciano della Nippo-Vini Fantini centra una grande vittoria, la sua prima nella corsa rosa, in un epilogo al cardiopalmo.

I 222 km scattati da Valdaora si chiudono con una volata incredibile sul rettilineo finale, con Cima che porta a termine una lunga fuga (circa 40 km) precedendo il gruppo guidato dal fortissimo sprinter Pascal Ackermann della Bora-Hansgrohe. Il tedesco, che andava a caccia del tris, si deve accontentare del secondo posto davanti a Simone Consonni dell'Uae Team Emirates.