Giro d'Italia, nona tappa: Roglic domina la crono. Conti resiste in maglia Rosa

Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia, una cronometro davvero dura e condizionata pesantemente dal freddo e dalla pioggia. Lo sloveno del Team Jumbo-Visma ha fatto fermare il tempo in 51 minuti e 52 secondi. Secondo posto per il belga Victor Campenaerts, della Lotto-Soudal, staccato di undici secondi. Terzo posto per l'olandese Bauke Mollema del teamTrek-Segafredo staccato di un minuto esatto dal vincitore della tappa.

Roglic, al termine della gara, ai microfoni della Rai si è mostrato felice per il traguardo ottenuto in questa crono molto difficile e lunga 35 chilometri da Riccione a San Marino: "Sono contento, è sempre bene avere un secondo vantaggio anche se la strada fino all'arrivo è stata dura. Sono felice per questa vittoria". Questa per lo sloveno è la terza vittoria al Giro, tutte ottenute a cronometro: a Greve in Chianti 2016 e San Luca e San Marino nel 2019.

Quarto posto per l'ottimo Vincenzo Nibali, lo Squalo resiste dalla vetta della classifica e ora ha solo un minuto e 44 secondi di distacco da Roglic. Mantiene la maglia rosa Valerio Conti, che è riuscito a difendere il pesante vantaggio sullo sloveno concludendo la prova in 38esima posizione, a 3’34”. dalla vetta. Crolla invece Simon Yates, Domani il Giro d'Italia si fermerà e riprenderà martedì 21 maggio con la tappa da Ravenna a Modena.