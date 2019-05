Giro d'Italia, Benedetti vince la 12a tappa. Jan Polanc nuova maglia Rosa

Cesare Benedetti ha vinto, a sorpresa, la 12esima tappa del Giro d'Italia 2019 ad Cuneo a Pinerolo e lunga 158 chilometri. Il ciclista della Bora Hansgrohe si è messo tutti alle spalle chiudendo con il tempo di tre ore, 41 minuti e 49 secondi. La volata finale ha visto trionfare il 32enne di Rovereto davanti al sicialiano della Bahrain-Merida Damiano Caruso, terzo e sul gradino più basso del podio l'irlandese della Edward Dunbar.

Al termine della tappa uno stanco ma felice Benedetti si è presentato ai microfoni della Rai per commentare il suo inaspettato successo: "Oggi sapevo che volevo avere chance di vincere dovevo andare ad un altro passo e così è stato. Ormai ho 32 anni ma posso dire che sono davvero contento per questa vittoria perché ho sempre lavorato per gli altri nella mia carriera e oggi invece sono riuscito a prendermi una soddisfazione personale".