Giro d'Italia, rissa sfiorata a Pinerolo: tifoso strappa borraccia ad Haller

Momenti di tensione all'arrivo della tredicesima tappa del Giro d'Italia, protagonisti il velocista austriaco Marco Haller della Katusha e un tifoso che ha provato a strappare la borraccia dalle mani del ciclista.

Regalarsi un cimelio di un ciclista al Giro è molto spesso un desiderio troppo ardente. All'arrivo della tappa di ieri Cuneo-Pinerolo, si è purtroppo dovuto assistere ad un nuovo episodio del genere. Pochi metri dopo aver tagliato il traguardo della dodicesima tappa, Marco Haller procede verso la zona bus con una borraccia in mano quando un tifoso ha l'incauta idea di andare letteralmente a strappargliela mentre l’atleta stava bevendo. La reazione dell’austriaco del Team Katusha Alpecin è vibrante: si ferma immediatamente e, a brutto muso, si avvicina verso il responsabile che, spaventato dalla reazione si limita ad uno ''scusa'' mentre Haller si scaglia verbalmente nei suoi confronti con parole dure ma totalmente comprensibili.

Purtroppo questo non può considerarsi un caso isolato: da inizio del Giro d’Italia sono numerose le segnalazioni di corridori che raccontano di come diversi fan per strada chiedano borracce o altro, talvolta insultando gli atleti ''colpevoli'' di non dar loro il cimelio del desiderio.

