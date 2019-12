Giroud ha deciso, via dal Chelsea a gennaio: l'Inter prepara l'assalto

Olivier Giroud è stanco del Chelsea e ha deciso di lasciare Londra a gennaio: lo riferisce l'autorevole quotidiano francese l'Equipe. L'attaccante francese ha bisogno di giocare per convincere il commissario tecnico dei Galletti Didier Deschamps a dargli una chance per Euro 2020. Il 33enne di Chambéry finora ha messo insieme solo sei presenze stagionali con i Blues, ha segnato un solo gol ed ha messo insieme davvero pochi minuti per poter fare la differenza. L'allenatore del Chelsea Frank Lampard gli preferisce il giovane Tammy Abraham, di undici anni più giovane, e che per ora sta ripagando la fiducia dell'ex centrocampista inglese con 12 reti al suo attivo.

Giroud ha voglia di dimostrare di essere ancora in grado di poter fare la differenza ed ha diversi estimatori in giro per l'Europa. In pole position per l'ex di Arsenal e Montpellier c'è l'Inter di Antonio Conte che ha bisogno di un vice Lukaku e di una punta d'esperienza per poter battagliare su più fronti: campionato, Coppa Italia e una tra Champions ed Europa League. Il tecnico nerazzurro avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza nerazzurra l'ingaggio del roccioso centravanti francese con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che stanno lavorando per capire per quanti euro si potrà liberare dal Chelsea dato che andrà in scadenza il 30 giugno del 2020.

L'Inter non ha intenzioni di fare follie per arrivare a Giroud ma resta ottimista dato che ha la preferenza dell'attaccate e soprattutto pare abbia già un accordo di massima per ingaggio e durata del contratto che dovrebbe essere di 18 mesi, fino al 30 giugno del 2021. Vero è che la coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku sta facendo faville e a gennaio rientrerà dall'infortunio, che l'ha tenuto fuori dai giochi da metà ottobre in poi, anche Alexis Sanchez.

Le competizioni però sono molte e Giroud andrebbe a completare il pacchetto di quattro attaccanti "titolari" richiesti da Conte con il giovane Sebastiano Esposito e l'alternativa Matteo Politano pronti a subentrare in caso di necessità. Ora resta da capire se la volontà del giocatore e del club nerazzurro arriveranno finalmente ad un incontro. Nel caso dovesse saltare l'affare Giroud dovrebbe guardarsi intorno con anche il Milan di Stefano Pioli vigile sul transalpino qualora non dovesse riuscire ad arrivare a il grande sogno Zlatan Ibrahimovic che nei prossimi giorni svelerà finalmente il suo futuro dopo settimane in cui non si è fatto sfuggire niente, o quasi.

