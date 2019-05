Gollini incolpevole, Ilicic si perde, Zapata spreca

6 GOLLINI Incolpevole sui gol. Aveva salvato alla grande su Correa.

5,5 MASIELLO Nel finale perde lucidità anche lui.

6,5 PALOMINO Salva, con uno strepitoso intervento in scivolata, su Correa, solo contro Gollini sullo 0-0.

5 DJIMSITI Al termine di una partita attenta e concentrata si fa beffare da Milinkovic sul gol.

5,5 HATEBOER Più attento a difendere che non ad attaccare. Poteva osare di più.

6 FREULER Dà sostanza in mezzo al campo. Spreca una buona occasione subito dopo il palo di De Roon, ma aveva poco spazio.

6,5 DE ROON Sfortunato al 26' quando colpisce il palo con una bella girata al volo Per il resto è sempre attento e concentrato (dal 40' st PASALIC sv).

5,5 CASTAGNE Vale lo stesso discorso fatto per Hateboer (dal 40' st GOSENS sv).

6 GOMEZ La difesa della Lazio gli lascia poco spazio, ma quando ha la palla fra i piedi è sempre pericoloso. Colpisce l'incrocio, ma non poteva fare di più.

5,5 ILICIC Per distacco il più vivace e ispirato dei suoi. Poi però è poco concreto.

5 ZAPATA Ha un paio di occasioni che, anche se sporche, avrebbe dovuto sfruttare meglio come altre volte in stagione (dal 39' st BARROW sv).

All.: GASPERINI 5,5 Non si è vista l'Atalanta a lungo ammirata in questa stagione. È un'occasione persa.