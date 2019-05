Gomez cuore, Ilicic classe

6 GOLLINI Incolpevole sul gol di Berardi (dal 48' ST ROSSI sv).

6 DJIMSITI Sul centro-destra, va a spasso come non dovrebbe per metà gara.

5,5 PALOMINO Viene risucchiato fuori area e mostra qualche limite.

6,5 MASIELLO Salva la sua porta dalla possibile doppietta di Berardi: quasi come un gol fatto (dal 17' st PASALIC 7 Entra e la chiude).

6,5 CASTAGNE Non trova i soliti spazi per spingere, meglio nella ripresa.

6 DE ROON Nervosetto: è parte in causa nella rissa che porta al rosso di Berardi.

6 FREULER Il primo tentativo verso la porta di Pegolo è suo: pecca però in copertura.

6 GOSENS Da bravo tedesco non molla.

8 GOMEZ Un po' egoista nella prima parte di gara, non trova la porta sul finire del primo tempo e nemmeno a inizio ripresa: però indovina il tap in del vantaggio (dal 48' st MANCINI sv).

7,5 ILICIC Non trova il pareggio per un soffio, ma non si demoralizza. Pur se a volte appare troppo innamorato del pallone, è tra i più pericolosi: crea gioco quasi ogni volta che tocca il pallone.

7 ZAPATA Demiral non gli regala nulla, anzi: lui però non si tira indietro e trova l'1-1 con enorme caparbietà. Gol numero 23 in campionato, scusate se è poco.

All: GASPERINI 8 Sulle montagne russe, alla fine gioisce: giustamente.