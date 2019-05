Gp Monaco, Lapo Elkann bloccato all'entrata dei box senza il pass

Inaspettato contrattempo per Lapo Elkann, bloccato all'entrata dei box al Gran Premio di Monaco perchè non aveva il pass.

Un antipatico inconveniente per Lapo Elkann, proprio nel weekend in cui ritorna a sostenere la Ferrari. Quest'oggi sul circuito di Montecarlo al rampollo della famiglia Agnelli non è stato infatti concesso l'ingresso nei box in quanto privo del pass d'entrata ed è stato costretto ad un'animata discussione con un addetto alla security (guarda il video).

Un ritorno nel paddock graditissimo e una ventata di ottimismo e positività in questo periodo di crisi di risultati per la scuderia di Maranello. ''È qui con il cuore, per il Cavallino e per l’Alfa Romeo, non rilascerà interviste o dichiarazioni sulle società di famiglia'' si dice in casa Ferrari. Si capisce subito quanto ci tenga a vedere una Ferrari di nuovo vincente e quanto sia legato al mondo delle corse, basta vederlo passeggiare nei pressi del circuito: non fa un passo senza che qualcuno lo fermi. Adesso è attratto dalla tecnologia elettrica, converte modelli storici attraverso la sua Garage Italia Customs ma in questo weekend ha trovato il tempo di ritornare al vecchio amore per la Rossa, proprio nel Gp più patinato.

