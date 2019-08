Gp Ungheria, primo successo per Mick Schumacher in Formula 2

Un altro passo nella storia, Mick Schumacher trionfa all'Hungaroring conquistando il primo sucesso della carriera in Formula 2.

Era soltanto questione di tempo, arriva la prima vittoria in carriera per Mick Schumacher nel campionato di Formula 2. Nella sprint race del Gran Premio d'Ungheria il figlio del sette volte iridato Michael firma il primo sigillo nella serie cadetta della F1 riuscendo a gestire la testa della corsa fin dalla partenza. Infatti dopo aver chiuso la race-1 in ottava posizione, da regolamento Mick ha iniziato gara-2 dalla pole position difendendo il primato per tutti i 28 giri previsti. Una gara tuttavia molto difficile da gestire per via del consumo gomme e della pressione messa dal giapponese Matsushita, che chiude secondo. Terzo posto per il brasiliano Sergio Sette-Camara.

Le prime dichiarazioni

Arrivano le prime parole del pilota della Ferrari Driver Academy, che al termine della gara ha manifestato tutta la sua felicità: "È stata una grande gara e sono grato al team per questa vittoria. Sapevo che non sarebbe stata facile anche perché era complicato di gestire le gomme. Ho cercato di mantenere la calma e sono davvero felice per questa prima vittoria". ''Il mio cuore batteva forte -prosegue Mick- mia madre con tutta la mia famiglia é qui. Ci sono mia sorella, il suo ragazzo e anche mia nonna. É speciale averli qua!". Ora tutti sognano di vederlo in Formula 1, ma il tedesco frena: "Credo che solo il tempo possa dire quando sarò pronto per la F1. Magari tra un anno, magari tra due o tre. Oggi la prima vittoria é un passo importante ma non posso ancora dire quando sarò pronto per dare il salto di categoria''. Non possono mancare ovviamente i paragoni con Michael: ''È speciale vincere qui dove papà ha vinto 4 volte. Sono molto felice di aver vinto qui, stasera festeggerò con la mia famiglia. Ovviamente la prossima gara sarà Spa, una pista dove mi sento molto a mio agio. questa vittoria mi da una carica speciale''.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?