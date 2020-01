Grecia, agguato a Darko Kovacevic: l'ex Juve ferito ad una gamba

L’ex calciatore Darko Kovacevic è stato ferito ad una gamba da alcuni colpi di pistola in un agguato a Glyfada, comune della periferia meridionale di Atene.

Un vero e proprio agguato, quello subito dall'ex calciatore serbo, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo militato nella Juventus e nella Lazio. Kovacevic è rimasto ferito al ginocchio e non sarebbe in pericolo di vita. Gli aggressori, che sono riusciti a dileguarsi, erano all'interno di una Smart e hanno effettuato l'agguato proprio sotto l'abitazione di Kovacevic ad Atene. Lo riferiscono i media greci, dopo la deposizione alla polizia dello stesso Kovacevic, che attualmente ricopre la carica di dirigente nell'Olympiakos. Ignoto fino a questo momento il movente dell'agguato anche se dalle prime supposizioni dei media greci sembrerebbe un altro episodio di violenza legato al calcio in Grecia.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo alla guida della Smart sarebbe uscito dall’auto, avrebbe sparato a Kovacevic al ginocchio e poi sarebbe fuggito. L’ex calciatore, 46 anni, stava uscendo dalla sua abitazione e al sito OnSports poi ha spiegato: ''Ho visto un uomo scendere da una macchina con la pistola puntata. È venuto verso di me, mi sono istintivamente piegato alla mia destra, lui mi ha sparato è risalito in macchina ed è fuggito'' . Secondo quanto riferisce Metro, una Smart come quella usata per l’agguato sarebbe stata trovata poco dopo incendiata non lontano da Glyfada e dall’abitazione di Kovacevic. Secondo l’agenzia di stampa Ana, la ferita di Kovacevic potrebbe anche essere stata provocata solo dalla caduta a terra dopo gli spari. L'indagine, tuttavia, è ancora in corso e gli agenti del dipartimento omicidi hanno bloccato l'area per raccogliere ulteriori informazioni per fornire un quadro più chiaro dell'accaduto.

