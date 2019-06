Guardiola chiude la porta in faccia alla Juve: "Il meglio deve ancora venire"

Pep Guardiola si appresta ad iniziare la sua quarta stagione sulla panchina del Manchester City. L'obiettivo dichiarato per il 2019-2020 sarà quello di arrivare in finale di Champions League, possibilmente vincendola dato che la proprietà ha fatto investimenti importantissimi negli ultimi tre anni. Il City, come Psg, Juventus e tante altre "deluse" saranno le più combattive per tentare di vincere una coppa mai vinta dai primi due club e che manca in bacheca da 23 anni per quanto invece concerne il club di Corso Galileo Ferraris.

Proprio la Juventus, settimane fa ormai, ha provato a sondare il terreno in più di una circostanza per capire la disponibilità di Guardiola a sedersi sulla panchina bianconera per il post Allegri. Lo spagnolo, però, ha sempre giurato fedeltà ai Citenzens con Paratici che ha smentito seccamente che ci fossero possibiltà per portarlo a Torino. Settimana prossima dovrebbe essere annunciato Maurizio Sarri con buona pace della maggior parte dei tifosi che avrebbero invece voluto l'ex Barcellona e Bayern Monaco sia per l'immagine che per il curriculum.