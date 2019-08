Guardiola show con il giornalista: "Sei tornato, questa è la prima domanda che fai?"

Oggi alle 18;30 i campioni in carica della Premier League del Manchester City ospiteranno il Tottenham vice campione d'Europa di Mauricio Pochettino nel match valido per la seconda di campionato. Pep Guardiola vuole vincere ancora il campionato ma il vero obiettivo dei Citizens, dopo anni di amarezze, è la tanto agognata Champions League, mai vinta dal club inglese. Il tecnico spagnolo del City è rimasto saldo al suo timone nonostante le voci insistenti, ma infondate, che l'avrebbero voluto lontano dalla Premier League per approdare alla Juventus che alla fine ha scelto Maurizio Sarri.

Guardiola è rimasto per tentare di vincere la Champions League e questa è la sua quarta stagione al City ed ha ormai insturato un rapporto "speciale" con buona parte della stampa. Un giornalista nella conferenza stampa di ieri gli ha strappato un sorriso nonostante una domanda scomoda e pungente su John Stones, difensore pagato la bellezza di 60 milioni di euro per strapparlo all'Everton: "Pep , dopo tre anni Stones ti ha deluso per la sua crescita? O sei sorpreso per il fatto che non sia il giocatore che speravi fosse in questo momento?". La risposta di Guardiola è divertente: "Oh Jamie, questa è la prima domanda che fai quest'anno, sei partito forte...Sei tornato, oh mio Dio... Dopo quattro anni insieme posso dire che nessun giocatore mi ha mai deluso".

