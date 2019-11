Tra guida assistita e freni ultra-potenti

Rho (Mi «La prossima frontiera della sicurezza per le due ruote sono i sistemi avanzati di assistenza alla guida». Lo dice, a Eicma, Gabriele Allievi, ad di Bosch Italia. «Queste soluzioni tecnologiche - aggiunge - si basano sulla combinazione di radar, impianto frenante, gestione del motore e interfaccia uomo-macchina, permettendo così di ridurre notevolmente il rischio di incidente».

La multinazionale tedesca adotta un concetto di sicurezza integrale in tre fasi: miglioramento della stabilità con Abs e Msc; sistemi avanzati di assistenza alla guida per il motociclista; tecnologia basate su connettività e ambiente circostante.

Il pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida include anche Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning e Blind Spot Detection. Case costruttrici come Ducati e Ktm inseriranno i nuovi Adas nei modelli in produzione dal 2020. Nel 2021, inoltre, gli stessi sistemi equipaggeranno per la prima volta le moto di un costruttore giapponese, Kawasaki.

Bosch, ha presentato anche la nuova generazione di Integrated Connectivity Cluster, il sistema «tutto-in-uno» capace di interfacciare lo smartphone con la moto. La caratteristica principale è l'ampio schermo da 6,5 capace di fornire al biker, in maniera chiara e in ogni condizione di luce, tutte le informazioni digitali e di intrattenimento durante la marcia. La pinza GP4-rr è la prima delle novità di Brembo e va a completare la prestigiosa famiglia GP4. Brembo GP4-rr è una pinza a esclusivo utilizzo racing, monoblocco ad altissime prestazioni e già nota agli appassionati. Ora si presenta tecnicamente aggiornata e con un nuovo look. Ideata e concepita per gli utenti alla ricerca di un prodotto avanzato, questa GP4-rr di Brembo è la derivazione della pinza monoblocco sviluppata per il MotoGp.

Per le moto di domani e per l'uso stradale, l'azienda guidata da Alberto Bombassei, leader mondiale nei sistemi frenanti, ha arricchito la gamma di pinze per il primo impianto con Stylema R. Dalla forma scultorea, compatta e leggera, è in grado di offrire il massimo della frenata anche in situazioni di altissimo stress. È inoltre capace di garantire ottime prestazioni anche nelle sessioni in circuito.

CGZ