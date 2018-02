Hertz «Winter Collection» per affrontare in sicurezza i percorsi più insidiosi

Nel periodo più freddo dell'anno, Hertz propone alla propria clientela la «Winter Collection». Una flotta di vetture a trazione integrale equipaggiate con pneumatici invernali. Auto capaci di offrire piacere di guida, sicurezza e comfort in ogni situazione. Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia: «Essere al 99% è la condizione in cui vogliamo trovarci. Abbiamo raggiunto importanti traguardi, ma sempre con un 1% su cui lavorare per miglioraci». L'ad di Hertz ha presentato alla stampa anche i risultati positivi di «Minilease». Il noleggio con un minimo di 28 giorni dedicato alla clientela privata e business. E sempre per il settore business, Hertz è in grado di fornire una gamma completa di veicoli commerciali. Da poco sono entrati in flotta una serie di van a trazione elettrica, mezzi molto richiesti dagli operatori che svolgono l'attività principalmente all'interno dei centri urbani con Ztl. Nel 2018, che coincide con il centenario dell'azienda, è previsto l'ampliamento della rete commerciale che permetterà di rafforzare la capillarità sul territorio e un nuovo arricchimento di gamma con veicoli prestigiosi. Da aprile, in anteprima per il mercato italiano, sarà possibile noleggiare le vetture della Casa del Tridente: Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante saranno disponibili per soddisfare la clientela più esigente.

Cesare Gasparri Zezza