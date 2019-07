Higuain, Dzeko e Icardi. Un tris di "9" fuori posto

A tornare indietro di sole due stagioni non ci si crede. Tre numeri nove trascinavano le loro squadre. Idoli incontrastati delle tifoserie, punti fermi di società e allenatori. Higuain faceva sfracelli con la Juventus, Icardi segnava a raffica con la fascia da capitano al braccio e la maglia dell'Inter indosso, Dzeko era un cecchino infallibile. Nemmeno due anni dopo tutto è cambiato. Situazioni diverse e problemi diversi ma tutti e tre sono passati dall'essere insostituibili a indesiderati, pronti a partire non appena arriverà un'offerta accettabile.

Gonzalo Higuain è di nuovo alla Juventus ma solo di passaggio. La sua carriera bianconera è finita, di fatto, quando alla Juve è arrivato Cristiano Ronaldo. Difficile se non impossibile la convivenza tra i due, non fosse altro per l'ingaggio monstre del portoghese e quello altissimo dell'argentino. Così l'estate scorsa ha fatto armi e bagagli in direzione Milan con la voglia di spaccare il mondo ma nulla è andato come aveva sperato ed ecco allora l'avventura londinese con il Chelsea. Dove ha ritrovato il vecchio maestro Sarri che ora, guarda caso, si è vestito di bianconero. È proprio il tecnico l'unica chance di Higuain di restare alla Juventus. Lui potrebbe rilanciarlo e formare una coppia incredibile con CR7, ma per il momento è sulla lista dei partenti, al primo posto. Anche se il fratello-procuratore Federico complica il lavoro della dirigenza bianconera dicendo che Gonzalo non giocherà in Italia in altre squadre al di fuori della Juve. La Roma lo sta corteggiando, la pista estera sembra la più probabile.

Chi invece è un vero e proprio separato in casa è Mauro Icardi. Dopo l'autoesilio della scorsa stagione a seguito del declassamento, da capitano a soldato semplice, Maurito è mal sopportato e il neo tecnico Conte ha altri obiettivi. E la società sta cercando in tutti i modi di farglielo capire, in primis trattando attaccanti come Lukaku che prenderebbero il suo posto. Ma lui e la moglie-manager tirano dritti, bloccando in buona parte il mercato nerazzurro in entrata, giurando e spergiurando che non lasceranno mai Milano. Con il rischio un po' folle di passare un altro anno ai margini della squadra tra panchina e tribuna. Ma non converrebbe a nessuno.

Tra i candidati più probabili per sostituire Icardi in nerazzurro c'è proprio Edin Dzeko. Lui a Roma è benvoluto, specie dai tifosi, ma il suo tempo in giallorosso è ormai terminato, specie con la rifondazione in atto. Il bosniaco vuole partire e l'Inter lo vuole prendere e l'accordo c'è ormai già da tempo. È solo questione di dettagli ma anche di uscite nerazzurre, vedi proprio Icardi, e poi Dzeko sarà nerazzurro. Salvo sorprese, che in questa fase di mercato sono sempre possibili.

E chissà che alla fine a mettere tutti (o quasi) d'accordo non ci sia proprio un triangolo con Icardi alla Juventus, Higuain alla Roma e Dzeko all'Inter. Chissà. Quel che è certo è solo la prova dei nove. Che una volta erano intoccabili e ora sono con la valigia in mano.