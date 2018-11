Higuain toglie il pallone e Kessié e sbaglia il rigore contro la sua Juventus

Minuto 39' di Milan-Juventus: Benatia tocca di mano un pallone intercettato da Gonzalo Higuain con Mazzoleni che invece di fischiare il rigore, comanda un fallo contro all'attaccante argentino. Fortunatamente il Var richiama l'attenzione dell'arbitro bergamasco che va a rivedere le immagini e concede il penalty per i rossoneri. Inspiegabile, però, come il direttore di gara non estragga il cartellino giallo per punire il fallo del difensore marocchino che, già ammonito, sarebbe stato espulso lasciando la Juventus in dieci uomini.

Gonzalo Higuain da ex ferito per essere stato scaricato in estate dalla Vecchia Signora prende il pallone ma sul dischetto c'è già pronto Kessié, rigorista del Milan. Castillejo porta via il centrocampista ivoriano con il Pipita che posiziona il pallone sul dischetto e va al tiro: Szczesny devia il pallone quel tanto che basta per farlo andare sul palo gettando nello sconforto tutto il popolo rossonero e mandando in visibilio tutti i supporter bianconeri presenti al Meazza. Sui social i tanti tifosi di Milan, Juventus e addetti ai lavori si sono scatenati nei commeti

Comunque a #Higuain questi hanno fatto un lavaggio del cervello allucinante, neanche a Napoli con così tanta rabbia #jvtblive — Luca Maritano (@LucaMaritano) 11 novembre 2018

SCZESZNY!!!!!!!!!!!! Para il rigore di #Higuain per il fallo di mano di #Benatia (mortacci sua!). Si resta 1-0 Juve

— Diego Nanni (@diegonanni76) 11 novembre 2018

La rivalsa non è sempre cosa buona. Spesso assomiglia alla vendetta e ti obnubila il cervello.#Higuain — Sara8(@sararossonera) 11 novembre 2018

#Higuain è un grandissimo attaccante ma ha un “leggero” problemi con i calci di rigore che contano. Pesantissimi gli errori con le maglie di #Napoli e #Argetina. #MilanJuventus — Filippo Rivani (@Filoribs) 11 novembre 2018

God bless #Var che ci ha risparmiato un’ingiustizia e due settimane di polemiche #MilanJuve — Giovanni Capuano (@capuanogio) 11 novembre 2018