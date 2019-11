I campioni dello sport e le loro passioni molto costose

I campioni dello sport, dal calcio al tennis, passando per il basket, la Formula Uno e tanti altri guadagnano cifre stratosferiche con i loro ingaggi da urlo e con gli sponsor pronti a ricoprirli d'oro. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Novak Djokovic, Roger Federer, Lewis Hamilton, sono solo alcuni degli sportivi più pagati che però fanno spesso e volentieri tanta beneficenza e spesso non pubblicizzata.

Questi sportivi, però, sono anche dei ragazzi con delle passioni e "vizi" di ogni genere. Il Corriere della Sera ha preso ad esempio tre calciatori, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar, il tennista Novak Djokovic, il campione di golf Rory McIlroy e infine il giocatore di baseball, il cubano Yoenis Cespedes, esterno sinistro dei New York Mets.

Djoko e il formaggio

Partendo dall'ex numero uno al mondo di tennis, Novak Djokovic, che ha da qualche giorno ceduto la prima posizione in classifica Atp a Rafael Nadal, la sua più grande passione pare essere un formaggio, quello derivato dal latte di asina che costa circa 4500 euro al chilo. Questo prelibato formaggio viene prodotto in una sola fattoria in Serbia, con il 32enne che ha deciso addirittura di acquistare l'intera produzione di questo formaggio per la sua catena di ristoranti.

Ibra dissacrante e isolano

Zlatan Ibrahimovic è sicuramente uno dei calciatori più forti degli ultimi anni e nonostante i suoi 38 anni è ancora in grado di fare la differenza. A dicembre, molto probabilmente, si scoprirà la sua prossima destinazione ma pare possa anche rientrare in Italia dove Napoli, Inter, Bologna sognano il colpaccio. Ibra, per non farsi mancare niente, nel 2015 ha acquistato una chiesa a Stoccolma, dal valore di 11 milioni di dollari, ma questo acquisto è stato finalizzato al rinnovamento dello stabile che diventerà la casa dove andrà a vivere una volta che si sarà ritirato. Non solo, perché Zlatan possiede anche un'isola tutta sua: l’isola di Davensö si trova infatti a Stoccolma, in mezzo al lago Mälaren: l'ex Inter e Milan l'avrebbe acquistata in quanto pare sia un'area di caccia, ovvero una delle sue grandi passioni.

Messi, l'agente immobiliare e designer

Lionel Messi vive insieme alla moglie Antonella Roccuzzo e ai tre figli maschi in un prestigioso sobborgo di Barcellona a Castelldefels, in un edificio da circa 7 milion di dollari. In questa abitazione sono presenti tutti i comfort: dalla sauna, ad una sala cinema, alla palestra fino ad arrivare alla piscina. La Pulce ha voluto spendere una cifra "irrisoria" circa 2 milioni di euro per una ristrutturazione in stile mediterraneo. Messi, però, ha fatto di più: ha deciso di acquistare anche la casa dei vicini che si lamentavano dell'eccessivo rumore proveniente dall'abitazione dell'argentino: questa mosa gli sarà costata sicuramente qualche milioni di euro.

Neymar e la passione per gli orologi

L'attaccante del Psg ha una passione smisurata per gli orologi ed ha investito migliaia di dollari per rendere ancora più ricca la sua collezione. Pare che una volta l'ex Barcellona sia entrato in uno store Gago a Tokyo ed abbia acquistato 16 orologi in un colpo solo del valore di 180.000 dollari. Il 27enne brasiliano per recarsi agli allenamenti, inoltre, ha deciso di farlo in elicottero e per questo si è acquistato un Airbus H-145 da circa 14,5 milioni di dollari naturalmente personalizzato con le ali di Batman e con all'interno svariati omaggi al suo supereroe preferito.

Yoenis Cespedes "l'animalista"

Yoenis Cespedes, è l’esterno sinistro dei New York Mets ed è un grande amante degli animali. Il campione di baseball cubano ha acquistato, nel 2016, acquistò un maiale ad una fiera in Florida ma una volta acquistato ha scoperto di non poterlo tenere in casa perché c'è una legge della Florida stabilisce che un maiale acquistato all'asta debba essere macellato: valore complessivo dell'acquisto finito poi dal macellaio: 7000 dollari.

Rory Mclloroy e il suo jet privato

Rory Mclloroy, 30enne campione di golf, ama viaggiare e per farlo ha deciso di farlo con tutti i comfort del caso e soprattutto sul suo jet privato: non si conoscono i costi ma si parla naturalmente di milioni di dollari.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?