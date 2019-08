I «Lupi» inglesi danno un'altra sberla al Toro

Giorgio Coluccia

Al triplice fischio, passa il Lupo. Niente morale della favola, nessun lieto fine per il Toro. Alla fase a gironi dell'Europa League ci va il Wolverhampton, che bissa il 3-2 dell'andata con un 2-1 al Molineux e torna nel tabellone di una coppa europea dopo 39 anni. Per il Torino di Mazzarri finisce qui. Il primo obiettivo stagionale è già sfumato dopo un'estate trascorsa in giro per il continente, con il raduno cominciato in tutta fretta, il 4 luglio, per l'esclusione del Milan.

L'approccio della squadra italiana lascia ben sperare, Belotti e compagni giocano alti, fanno la partita senza timori. Ma a rovinare i piani è il solito Adama Traoré, già incubo di Mazzarri all'andata: l'esterno decolla sulla destra al 24' e impegna Sirigu, poi alla mezz'ora indovina il cross vincente su cui Raul Jimenez si avventa come un falco e manda in rete. I granata reagiscono con Zaza e Baselli, Rui Patricio risponde, ma nulla può sull'incornata di Belotti al 58'. La gioia dura poco, un minuto dopo Dendoncker infila in buca d'angolo e vanifica la respinta di Sirigu. Quando entra Cutrone a 10' dalla fine la partita ha ormai poco da dire, se non un gol sprecato da Meité.

Il sogno estivo dei granata va in archivio, torna il campionato con un'altra trasferta complicata, in casa dell'Atalanta. Nel mezzo un tasto dolente chiamato calciomercato. Si stringe per Laxalt, con altre trattative in sospeso per Verdi del Napoli e Kamano del Bordeaux. L'Europa League invece attende l'urna: oggi alle 13 c'è il sorteggio delle 48 squadre qualificate, Roma e Lazio sono teste di serie.