I tifosi della Juventus contro il nuovo logo: "È uno scherzo, vero?"

La Juventus fiera ed orgogliosa ha presentato ieri sera a Milano il nuovo logo del club bianconero con il Presidente Andrea Agnelli che ha parlato in questi termini: "Il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere di stile e appartenenza". Pavel Nedved, addirittura ha dichiarato: " Io sono innamorato. Mi piace tantissimo, sin dal primo minuto. Sono contento, spero che piacerà anche agli altri". Gianluigi Buffon, si è spinto oltre: "Penso che si sposi bene questo logo nella nuova maglia, l'importante è che il progetto prenda la consistenza che tutti ci auguriamo, perché è veramente di spessore".

L'ex tennista svedese Robin Soderling su Twitter ha fatto notare come il nuovo della Juventus sia molto simile al suo:

Il Porto, invece, prossimo avversario dei bianconeri negli ottavi di finale di Champions League ha fatto gli "auguri" alla Vecchia Signora:

.@juventusfc, congratulazioni per il nuovo logo.

Buona fortuna... a partire da Luglio — FC Porto (@FCPorto) 16 gennaio 2017