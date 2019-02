I tifosi della Roma al veleno contro Kolarov: "Croato di m..."

Aleksandar Kolarov si era scagliato contro i tifosi della Roma più di due mesi fa. L'ex esterno di Lazio e Manchester City, infatti, aveva tuonato: “Il tifoso può essere arrabbiato, può esprimere la sua opinione, ma deve essere consapevole che di calcio capisce poco. A me piacciono tanto il tennis e la pallacanestro, ma non ne capisco nulla. Posso fare il tifo e basta, non mi permetterei mai di parlare di tattica. Qui si chiacchiera tanto, si spreca il fiato, però alla fine non si dice nulla”. La Roma è ripiombata nel baratro e solo una vittoria contro il Milan domani sera potrebbe riportare parzialmente il sereno.

La Roma ha perso malamente in Coppa Italia contro la Fiorentina e il roboante 7-1 subito dai ragazzi di Stefano Pioli fa ancora male ai tifosi giallorossi che se la sono presa con l'ex Manchester City. Gli ultrà non hanno mai imputato nulla al serbo per quanto concerne le prestazioni in campo, quanto per il suo passato laziale e per alcuni atteggiamenti non sempre disponibili nei confronti dei tifosi. A Termini c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso con alcuni tifosi della Roma che hanno mandato un messaggio chiaro e al veleno al serbo, su un muro nei pressi di zona Torrino, vicino a casa di Kolarov: "Abbassa la cresta" e "croato di m...