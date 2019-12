Ibrahimovic fa gli auguri a modo suo: un leone che mostra il dito medio

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso il suo futuro anche se tutto porta a far pensare che sia il Milan la scelta dell'attaccante svedese. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'ex attaccante di Inter, Ajax, Juventus, Psg, Manchester United e Los Angeles Galaxy dovrebbe dare una risposta entro sabato 28 dicembre al club di via Aldo Rossi dato che nonostante i rumors di mercato l'eventualità che Ibra decida di non firmare con il Milan è comunque reale.

Secondo le indiscrezioni, però, Zlatan dovrebbe firmare per il Milan per poi iniziare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni lunedì 30 gennaio, esattamente una settiman prima rispetto alla ripresa del campionato con la 18esima giornata che vedrà i rossoneri impegnati in casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri a cui il fuoriclasse di Malmo ha già fatto male diverse volte in carriera: ben sei per la precisione.

Ibrahimovic non vede l'ora di rimettersi in pista ma come al suo solito non sta facendo trasparire nulla circa le sue reali volontà, con Mino Raiola, suo agente fidato da inizio carriera, che sta muovendo benissimo i fili in favore del suo assistito che pare potrebbe strappare un contratto di sei mesi, con opzione per il rinnovo, legato a presenze e gol realizzati.

Zlatan ha già vestito la maglia del Milan per due stagione ed ha conquistato lo scudetto con Massimiliano Allegri in panchina e contro la sua ex squadra, l'Inter battuta sul traguardo con sei punti di vantaggio. Ibra e il Milan persero poi lo scudetto dell'anno successivo finito sul petto della Juventus allenata da Antonio Conte e a fine stagione il classe '81 fu ceduto al Psg: il suo legame con il Milan però non si è mai interrotto, con lo svedese che ha annunciato a più riprese di essere rimasto molto legato al club di via Aldo Rossi.

Nel frattempo, però, prima di svelare il suo fuguro, lo svedese ha voluto mandare i suoi personali auguri di Natale ai suoi quasi 40 miloni di seguaci su Instagram: un leone che fa il dito medio e che augura buone feste. Il suo post ha subito fatto il pieno di like con quasi 2,5 milioni di approvazioni e una serie infinita di commenti. Ibra, nel bene e nel male, è sempre protagonista e motivo di discussione.

