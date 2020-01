Ibrahimovic e l'errore ortografico. Social scatenati: "Il dizionario secondo Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic è tornato: il fuoriclasse svedese ci ha messo poco più di 100 minuti, tra i 40' disputati contro la Sampdoria e i 65' di Cagliari-Milan per tornare al gol in Serie A, setti anni e otto mesi dopo l'ultima volta. Il 38enne di Malmo ha segnato alla sua maniera con un bel sinistro rasoterra al volo su assist al bacio di Theo Hernandez, siglando il 2-0 e chiudendo di fatto la partita contro i sardi. Peccato per lui che a dieci minuti dalla fine un fuorigioco millemetrico gli abbia negato la gioia personale della doppietta.

Quello che più stupisce del fuoriclasse svedese è la condizione fisica nonostante non giocasse da due mesi e nonostante i 38 anni suonati. La rete del 3-0 in torsione di testa, poi annullata per fuorigioco, è la grande dimostrazione di come Ibra non senta minimamente lo scorrere del tempo e un po' come Cristiano Ronaldo fisicamente sembra dimostrare meno anni di quelli che ha in realtà.

Ibrahimovic ha dato una scossa a tutto l'ambiente: alla dirigenza, alla squadra e ai tifosi che ora guardano con più ottimismo ad un girone di ritorno che dovrà essere totalmente diverso rispetto a quello d'andata dove si sono messi insieme solo 25 punti. Troppo pochi per un club glorioso come il Milan che vuole tornare nell'Europa che conta e che oggi dista 10 punti con Roma e Atalanta in coabitazione al quarto posto a quota 35 punti.

Tornare in Champions League non sarà semplice ma con questo Ibrahimovic sognare è lecito e i tifosi del Milan lo sanno. Il fuoriclasse svedese si conferma un fenomeno assoluto anche sui social con i suoi post sempre irriverenti. L'ultimo cinguettio su Twitter dell'ex di Inter, Ajax, Juventus, Psg e Manchester United ha lasciato ancora una volta il segno ma per un brutto errore ortografico in lingua inglese.

Ibrahimovic ha infatti postato una foto di squadra scrivendo: "strong togheter stronger @acmilan". Molti utenti hanno notato come Zlatan abbia scritto togheter invece di together e si sono così scatenati nei commenti sull'errore ortografico: "Zlatan ha appena cambiato l'ortografia di insieme, il dizionario ha bisogno di un aggiornamento" , oppure " Zlatan non scrive le parole. Le parole parlano di Zlatan" fino ad arrivare a "Questa è una nuova parola aggiunta sul dizionario. Il dizionario è Zlatan" . e "Non si corregge Ibra!".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?